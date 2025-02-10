Казахстанские хоккеисты пробились в четвертьфинал Азиады-2025

10 февраля мужская сборная Казахстана по хоккею завершила свои матчи группового раунда на зимних Азиатских играх в китайском Харбине. Наши хоккеисты с первого места в группе А вышли в 1/4 финала состязаний, сообщает Zakon.kz.

В заключительный день предварительного этапа команда Олега Болякина с превеликим трудом сумела переиграть сборную Кореи – 2:1, передает пресс-служба Азиады-2025.

При этом наши хоккеисты проигрывали одну шайбу после второго периода, благодаря точному броску Канг Юнг Сёка.

В третьем периоде казахстанцы организовали штурм ворот корейской сборной, что воплотилось успешной реализацией двух шайб, которые принесли нам волевую победу – 2:1.

Спасительные голы забили Артем Лихотников и Роман Старченко. В итоге наша сборная первой пробилась в четвертьфинал Азиады-2025. Соперник по плей-офф определится чуть позже.

К этой минуте мужская сборная Казахстана одержала пятую подряд победу. Ранее мы были сильнее Японии (4:1), Тайбэя (17:0), Китая (6:1) и Таиланда (12:0).

10 февраля в копилку казахстанской сборной в Харбине попали две медали. Сначала мы завоевали "серебро" в смешанной командной эстафете по фристайл-акробатике, затем "бронзой" отличился лыжник Олжас Климин.