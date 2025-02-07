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Спорт

Азиада-2025: три казахстанки вышли в полуфинал соревнований по шорт-треку

Три казахстанки вышли в полуфинал соревнований по шорт-треку, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 06:55 Фото: pixabay
На Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай) проходят соревнования по шорт-треку, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, на дистанции 1500 метров у женщин в полуфинал вышли казахстанки Алина Ажгалиева, Мадина Жанбусинова и Ольга Тихонова.

В четвертьфинальных забегах Ажгалиева и Жанбусинова финишировали третьими, а Тихонова стала победительницей.

Полуфиналы и финалы состоятся 8 февраля.

Ранее стало известно, что казахстанские хоккеистки обыграли соперниц из Китая на Азиаде-2025.

Аксинья Титова
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