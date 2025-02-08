Шорт-трекистка Яна Хан вышла в полуфинал на Азиаде-2025

8 февраля в Харбине проходят IX зимние Азиатские игры. Спортсменка сборной Казахстана по шорт-треку Яна Хан в четвертьфинале заняла третье место и пробилась в полуфинал на 500 метров, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства туризма и спорта РК, казахстанская шорт-трекистка Яна Хан продолжит выступление на Азиатских играх. В четвертьфинале она заняла третье место с результатом 43,383 секунды, пробившись в полуфинал на дистанции 500 м.

Отмечается, что полуфинальные заезды стартуют в 9:35 по времени Астаны.

Фото: Сали Сабиров

Яна Хан – казахстанская шорт-трекистка, участница зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине. Многократная чемпионка Казахстана по шорт-треку на дистанции 500 м, обладательница действующего рекорда страны на этой дистанции.