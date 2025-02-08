Шорт-трекистка Яна Хан вышла в полуфинал на Азиаде-2025
Фото: Сали Сабиров
8 февраля в Харбине проходят IX зимние Азиатские игры. Спортсменка сборной Казахстана по шорт-треку Яна Хан в четвертьфинале заняла третье место и пробилась в полуфинал на 500 метров, сообщает Zakon.kz.
По информации Министерства туризма и спорта РК, казахстанская шорт-трекистка Яна Хан продолжит выступление на Азиатских играх. В четвертьфинале она заняла третье место с результатом 43,383 секунды, пробившись в полуфинал на дистанции 500 м.
Отмечается, что полуфинальные заезды стартуют в 9:35 по времени Астаны.
Фото: Сали Сабиров
Яна Хан – казахстанская шорт-трекистка, участница зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине. Многократная чемпионка Казахстана по шорт-треку на дистанции 500 м, обладательница действующего рекорда страны на этой дистанции.
Ранее сообщалось, что казахстанские лыжники пробились в четвертьфинал спринта на Азиаде.
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