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Спорт

Родившая в 52 года Маргарита Дробязко вышла на лед с двухмесячной дочкой

Фигурное катание, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 08:40 Фото: Instagram/drobiazko_margarita
Бронзовый призер чемпионата мира, участница пяти Олимпийских игр Маргарита Дробязко стала приобщать к фигурному катанию своего единственного ребенка, сообщает Zakon.kz.

Она сняла на видео и опубликовала на своей странице в Instagram первый "прокат" маленькой Николины. За кадром можно услышать, как Маргарита упоминает, что вообще-то ее дочь уже "выходила" на лед, еще будучи у нее в животе.

"Первые поддержки!" – волнительно прокомментировал кружение на коньках муж Дробязко, литовский фигурист, 54-летний Повилас Ванагас.

Подписчики фигуристки остались довольны теплым семейным видео, пожелав спортивной семье здоровья и дальнейших успехов на льду.

Такое приобщение к спорту детей с малого возраста становится трендом после победы молодой мамы Белинды Бенчич на недавнем турнире WTA-500. Получать награду она вышла с маленькой дочерью, чем сразу вызвала шквал эмоций и стала негласным символом материнства.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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