Белинда Бенчич стала кумиром детей и символом материнства

Швейцарская теннисистка и олимпийская чемпионка Токио Белинда Бенчич завоевала популярность среди детей и стала негласным символом материнства, сообщает Zakon.kz.

Это произошло сразу после победы Бенчич на "пятисотнике" в Абу-Даби. Для 27-летней теннисистки – это девятый титул в карьере и первый после возвращения из декрета. 23 апреля 2024 года спортсменка родила дочь Беллу.

Фото: Instagram/belindabencic

Недавнее материнство не помешало ей 8 февраля 2025 года выиграть свой первый титул в статусе мамы, на пути к которому она обыграла действующую чемпионку из Казахстана Елену Рыбакину. Муж теннисистки Мартин Хромкович во время финала находился на трибуне вместе с ребенком. После победы Белинды он заплакал, а выход на корт с ребенком на руках вызвал небывалую популярность Бенчич среди детей.

"Я очень счастлива вернуться в Абу-Даби, где в 2023 году выиграла свой последний титул. Не могла себе этого представить и немного растрогана. Очень горжусь своей семьей, это очень особенный момент. Я даже не могу отблагодарить их за поддержку на протяжении всей недели, как и моего тренера Йена Хьюза", – сказала Бенчич во время интервью на корте.

Фото: Instagram/zayedsportscity

Белинда также добавила, что ее большой мечтой было вернуться, сыграть перед дочерью и взять титул.

"Это первый турнир, который я выиграла дважды, так что теперь он будет моим любимым. Буду приезжать сюда до конца карьеры", – подытожила победительница турнира WTA-500.

Фото: Instagram/belindabencic

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