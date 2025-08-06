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Культура и шоу-бизнес

Маргарита Дробязко показала подросшую дочь, которую родила в 52 года

Фигуристка, пара, отношения, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 06:55 Фото: Instagram/drobiazko_margarita
53-летняя российская фигуристка Маргарита Дробязко опубликовала умилительное видео с участием подросшей дочери. Ее дочь Николина появилась на свет в декабре 2024 года, сообщает Zakon.kz.

На видео, которое артистка разместила в Instagram, ее подросшая дочь сидит за детским столиком. В ролике девочка рассматривает огурец и помидор, восхищенно "агукая".

"За два месяца летних наш папа не только откатался в 67 шоу, но и успел вырастить овощи для своей булочки. Верите? Нет? А это правда!" – поделилась Маргарита.

С папой малышки –Повиласом Ванагасом – Дробязко вместе уже 25 лет. Николина – их первый общий ребенок, которого Маргарита родила в 52 года.

Несмотря на зрелый возраст, Дробязко быстро восстановилась: через месяц она вернулась к умеренным тренировкам.

Ранее Алсу трогательно поздравила маму с 71-летием.

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Аксинья Титова
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