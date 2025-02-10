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Спорт

У Казахстана серебряная награда по фристайл-акробатике в Харбине

Азиатские игры, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 08:34 Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта
10 февраля сборная Казахстана завоевала серебряную медаль в смешанной командной эстафете по фристайл-акробатике на Азиатских играх, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Министерства туризма и спорта страны, наши спортсмены продемонстрировали мощные прыжки, отличную технику и слаженную командную работу, уступив лишь сборной Китая, которая стала чемпионом соревнований.

Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта

В составе команды выступили: Аяна Жолдас, Шерзод Хаширбаев, Асан Асылхан, Динмухаммед Райымкул, Ардана Маханова.

Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта

Чуть ранее женская сборная Казахстана по керлингу уверенно победила соперниц из Тайбэя.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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