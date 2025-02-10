У Казахстана серебряная награда по фристайл-акробатике в Харбине

10 февраля сборная Казахстана завоевала серебряную медаль в смешанной командной эстафете по фристайл-акробатике на Азиатских играх, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Министерства туризма и спорта страны, наши спортсмены продемонстрировали мощные прыжки, отличную технику и слаженную командную работу, уступив лишь сборной Китая, которая стала чемпионом соревнований.

Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта

В составе команды выступили: Аяна Жолдас, Шерзод Хаширбаев, Асан Асылхан, Динмухаммед Райымкул, Ардана Маханова.

Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта

Чуть ранее женская сборная Казахстана по керлингу уверенно победила соперниц из Тайбэя.