У Казахстана серебряная награда по фристайл-акробатике в Харбине
Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта
10 февраля сборная Казахстана завоевала серебряную медаль в смешанной командной эстафете по фристайл-акробатике на Азиатских играх, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба Министерства туризма и спорта страны, наши спортсмены продемонстрировали мощные прыжки, отличную технику и слаженную командную работу, уступив лишь сборной Китая, которая стала чемпионом соревнований.
Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта
В составе команды выступили: Аяна Жолдас, Шерзод Хаширбаев, Асан Асылхан, Динмухаммед Райымкул, Ардана Маханова.
Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта
Чуть ранее женская сборная Казахстана по керлингу уверенно победила соперниц из Тайбэя.
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