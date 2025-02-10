Скандалом завершился матч чемпионата Турции с участием казахстанца Айымбетова

9 февраля был доигран матч турецкого футбольного чемпионата, где игроки клуба "Адана Демирспор" покинули поле из-за спорного пенальти в пользу "Галатасарая". Команда казахстанского форварда Абата Айымбетова вынуждена была выполнить приказ своего руководства, сообщает Zakon.kz.

Это был поединок в рамках 23-го тура чемпионата Турции, где лидер сезона "Галатасарай" принимал на своей арене аутсайдера – "Адану Демирспор", передает Spor Skor.

На 12-й минуте встречи новичок хозяев поля Альваро Мората открыл счет в этой игре, успешно реализовав пенальти. Это был первый гол капитана испанской сборной на уровне турецкой Суперлиги.

С решением арбитра Огузхана Чакыра о назначении пенальти не согласилось руководство клуба "Адана Демирспор". Гости проявили протест и решили увести команду с поля.

Спустя время футболисты "Галатасарая" также ушли в раздевалку.

Встреча была приостановлена, а затем вовсе отменена. Окончательное решение в этой истории примет Федерация футбола Турции в ближайшее время.

Череда скандалов, которые в последнее время охватили турецкий футбол, до сих продолжается. Один из самых первых был зафиксирован 20 декабря 2023 года в матче второй лиги, когда пять игроков за массовую драку получили красные карточки, а фанаты закидали поле различными предметами.

