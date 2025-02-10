#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
511.18
530.6
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
511.18
530.6
5.28
Спорт

Скандалом завершился матч чемпионата Турции с участием казахстанца Айымбетова

Футбол Скандал Галатасарай , фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 12:32 Фото: Instagram/ADSKULUBU
9 февраля был доигран матч турецкого футбольного чемпионата, где игроки клуба "Адана Демирспор" покинули поле из-за спорного пенальти в пользу "Галатасарая". Команда казахстанского форварда Абата Айымбетова вынуждена была выполнить приказ своего руководства, сообщает Zakon.kz.

Это был поединок в рамках 23-го тура чемпионата Турции, где лидер сезона "Галатасарай" принимал на своей арене аутсайдера – "Адану Демирспор", передает Spor Skor

На 12-й минуте встречи новичок хозяев поля Альваро Мората открыл счет в этой игре, успешно реализовав пенальти. Это был первый гол капитана испанской сборной на уровне турецкой Суперлиги.

С решением арбитра Огузхана Чакыра о назначении пенальти не согласилось руководство клуба "Адана Демирспор". Гости проявили протест и решили увести команду с поля.

Спустя время футболисты "Галатасарая" также ушли в раздевалку.

Встреча была приостановлена, а затем вовсе отменена. Окончательное решение в этой истории примет Федерация футбола Турции в ближайшее время.

Череда скандалов, которые в последнее время охватили турецкий футбол, до сих продолжается. Один из самых первых был зафиксирован 20 декабря 2023 года в матче второй лиги, когда пять игроков за массовую драку получили красные карточки, а фанаты закидали поле различными предметами.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Казахстанские хоккеисты пробились в четвертьфинал Азиады-2025
Спорт
11:40, Сегодня
Казахстанские хоккеисты пробились в четвертьфинал Азиады-2025
"Барселона" вдесятером в гостях разгромила "Севилью"
Спорт
10:39, Сегодня
"Барселона" вдесятером в гостях разгромила "Севилью"
Овечкин оформил три результативные передачи в матче НХЛ против "Юты"
Спорт
09:31, Сегодня
Овечкин оформил три результативные передачи в матче НХЛ против "Юты"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: