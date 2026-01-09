#Казахстан в сравнении
Спорт

"Кайрат" крупно проиграл "Нефтчи" на сборах в ОАЭ

ФК &quot;Кайрат&quot;, матч, проирыш , фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2026 00:34 Фото: ФК "Кайрат"
Алматинский "Кайрат" 9 января потерпел крупное поражение в товарищеском матче на учебно-тренировочных сборах в ОАЭ. В контрольной встрече команда уступила бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:3, сообщает Zakon.kz.

Голами в составе азербайджанского клуба отметились Агададаш Сальянский, Венсан Абубакар и Мурад Мамедов, пишет sportarena.kz.

Следующий контрольный матч "Кайрат" проведет 14 января – соперником станет хорватский клуб "Вараждин". После этого алматинская команда вернется в Казахстан.

Уже 20 января "Кайрат" сыграет матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге". Встреча пройдет на "Астана Арене". В заключительном, восьмом туре 28 января алматинцы на выезде встретятся с английским "Арсеналом".

Ранее "Кайрат" объявил об уходе двух ключевых полузащитников.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
