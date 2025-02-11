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Спорт

Казахстанские фристайлисты добыли историческое "золото" Азиатских игр

Фристайл Золото Азиады-2025, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 09:59 Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi
На IX зимних Азиатских играх в Харбине мужская сборная Казахстана по фристайл-акробатике завоевала историческую золотую медаль в дисциплине синхронные прыжки, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские спортсмены Шерзод Хаширбаев и Роман Иванов продемонстрировали невероятное мастерство и опередили всех своих конкурентов в борьбе за "золото" Азиады-2025.

Они завершили свое выступление с результатом 97.92 балла, обойдя две пары из Китая, которые стали серебряными и бронзовыми призерами.

Таким образом, впервые в истории казахстанского фристайла "золото" Азиатских игр завоевала наша команда.

Это выдающееся достижение, которое войдет в историю зимнего спорта страны.

Хаширбаев и Иванов принесли второе "золото" для Казахстана на текущей Азиаде-2025. К этой минуте в копилке наших атлетов, помимо двух высших призов, есть еще пять серебряных и четыре бронзовые награды.

Также стоит отметить, что это наша вторая медаль за 11 февраля в Харбине. Чуть ранее на пьедестал почета поднялись Аяна Жолдас и Ардана Маханова.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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