#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
510.49
527.29
5.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
510.49
527.29
5.27
Спорт

Казахстан завоевал 10-ую медаль на Азиаде-2025 в Харбине

Фристайл Бронза Азиада-2025, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 09:42 Фото: Telegram/olympickz
Утром 11 февраля на зимних Азиатских играх – 2025 в китайском Харбине состоялись финальные состязания по синхронным прыжкам в женской фристайл-акробатике, где "бронза" досталось спортсменкам сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Женская команда Казахстана по фристайл-акробатике в лице Аяны Жолдас и Арданы Махановой показали третий результат в синхронных прыжках.

Сразу после решающих прыжков наши девушки прокомментировали свой результат.

Аяна и Ардана положили в общую копилку казахстанской сборной 10-ую медаль на Играх в Харбине. К этому часу у нас одна золотая, пять серебряных и четыре бронзовые награды.

Фристайл Бронза Харбин, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 09:42

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

В общем зачете мы идем на четвертой строчке медального зачета, впереди нас Китай, Корея и Япония.

11 февраля казахстанские хоккеисты выйдут на лед Харбина, чтобы сыграть четвертьфинал нынешних соревнований, где соперниками станут представители Гонконга, которые попали в неприятную ситуацию.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Казахстанские фристайлисты добыли историческое "золото" Азиатских игр
Спорт
09:59, Сегодня
Казахстанские фристайлисты добыли историческое "золото" Азиатских игр
Нурмагомедов сообщил, когда состоится его следующий поединок
Спорт
08:54, Сегодня
Нурмагомедов сообщил, когда состоится его следующий поединок
Казахстанские биатлонистки выступили на Азиатских играх
Спорт
08:27, Сегодня
Казахстанские биатлонистки выступили на Азиатских играх
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: