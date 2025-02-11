Казахстан завоевал 10-ую медаль на Азиаде-2025 в Харбине

Утром 11 февраля на зимних Азиатских играх – 2025 в китайском Харбине состоялись финальные состязания по синхронным прыжкам в женской фристайл-акробатике, где "бронза" досталось спортсменкам сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Женская команда Казахстана по фристайл-акробатике в лице Аяны Жолдас и Арданы Махановой показали третий результат в синхронных прыжках.

Сразу после решающих прыжков наши девушки прокомментировали свой результат.

Аяна и Ардана положили в общую копилку казахстанской сборной 10-ую медаль на Играх в Харбине. К этому часу у нас одна золотая, пять серебряных и четыре бронзовые награды.

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

В общем зачете мы идем на четвертой строчке медального зачета, впереди нас Китай, Корея и Япония.

11 февраля казахстанские хоккеисты выйдут на лед Харбина, чтобы сыграть четвертьфинал нынешних соревнований, где соперниками станут представители Гонконга, которые попали в неприятную ситуацию.