Казахстан завоевал 10-ую медаль на Азиаде-2025 в Харбине
Фото: Telegram/olympickz
Утром 11 февраля на зимних Азиатских играх – 2025 в китайском Харбине состоялись финальные состязания по синхронным прыжкам в женской фристайл-акробатике, где "бронза" досталось спортсменкам сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Женская команда Казахстана по фристайл-акробатике в лице Аяны Жолдас и Арданы Махановой показали третий результат в синхронных прыжках.
Сразу после решающих прыжков наши девушки прокомментировали свой результат.
Аяна и Ардана положили в общую копилку казахстанской сборной 10-ую медаль на Играх в Харбине. К этому часу у нас одна золотая, пять серебряных и четыре бронзовые награды.
Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi
В общем зачете мы идем на четвертой строчке медального зачета, впереди нас Китай, Корея и Япония.
11 февраля казахстанские хоккеисты выйдут на лед Харбина, чтобы сыграть четвертьфинал нынешних соревнований, где соперниками станут представители Гонконга, которые попали в неприятную ситуацию.
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