"Интер" взял реванш у "Фиорентины" за недавнее поражение в Серии А
Фото: Instagram/inter
В ночь на 11 февраля действующий чемпион Италии, клуб "Интер" в заключительном матче 24-го тура дома переиграл "Фиорентину" со счетом 2:1. Благодаря этой победе "змеи" сумели взять реванш за свою неудачу с "лилиями" на прошлой неделе, сообщает Zakon.kz.
Поединок на "Сан-Сиро" завершился минимальным успехом команды Симоне Индзаги. На 28-й минуте защитник "Фиорентины" Марин Понграчич забил в собственные ворота.
На исходе первого тайма Роландо Мандрагора сравнял счет с пенальти. А после перерыва успех хозяевам поля принес гол Марко Арнаутовича.
После окончания игр 24-го тура "Интер" на одно очко отстает от "Наполи", в активе которого 55 баллов в таблице итальянского чемпионата. В призовую тройку входит еще "Аталанта" (50).
"Выиграли важный матч, болельщики поддержали нас в этом сложном испытании. В последние дни старались восстановиться, работать и не обращать внимания на то, что о нас говорили. Было непросто, потому что "Фиорентина" хорошо оборонялась, ранее они сенсационно наказали нас. В чемпионате идем хорошо, как и другие команды. Провели отличный матч, статистика это подтверждает, команда сохраняла ясность ума".Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги
"Интер" и "Фиорентина" встречались уже во второй раз за последние четыре дня на уровне итальянского первенства. В ночь на 7 февраля "фиолетовые" в перенесенном матче 14-го тура Серии А огорчили на своей арене "черно-синих" (3:0).
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