"Интер" проиграл в Серии А впервые за 18 матчей текущего сезона

Действующий чемпион Италии, ФК "Интер", потерпел вторую неудачу в нынешнем сезоне Серии А. В ночь на 7 февраля "черно-синих" с разгромным счетом 3:0 огорчили футболисты "Фиорентины", сообщает Zakon.kz.

Подопечные Симоне Индзаги не смогли ничего сделать против мощной атаки "фиолетовых" в рамках перенесенной игры 14-го тура чемпионата Италии – 0:3.

Стоит отметить, что это первое поражение "нерадзурри" в итальянском чемпионате, начиная с 22 сентября 2024 года. Тогда "змеи" проиграли своим землякам из "Милана" (1:2). И с того момента команда Индзаги в Серии А одержала 13 побед и 4 раза сыграла вничью.

Успех во встрече с чемпионом Италии "Фиорентине" обеспечили точные удары Мойзе Кина (дубль) и Лука Раньери.

Несмотря на поражение, "Интер" по-прежнему остается на второй строчке турнирной таблицы (51 очков). Лидирует "Наполи" (54), который возглавил рейтинг лучших клубов Италии в начале нового года. Тройку сильнейших команд замыкает "Аталанта" (47). В свою очередь "Фиорентина" поднялась на четвертую позицию (42).