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Спорт

"Интер" потерпел третье поражение подряд и уступил лидерство в Серии А

Футболисты ФК Интер на поле, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 11:14 Фото: Instagram/inter
Действующий чемпион Италии по футболу "Интер" неважно проводит свои последние матчи. 27 апреля команда Симоне Индзаги потерпела третью неудачу подряд, что в итоге привело к потере первого места в турнирной таблице итальянского чемпионата, сообщает Zakon.kz.

Накануне "Интернационале" дома уступил "Роме" со счетом 0:1 в рамках игр 34-го тура Серии А. Единственный гол в этом противостоянии на 22-й минуте забил хавбек "римлян" Матиас Соуле. Тем самым "змеи" проиграли три матча подряд впервые с 2017 года. 

Перед матчем с "Ромой" "нерадзурри" не смогли обыграть "Милан" (0:3) в Кубке Италии и "Болонью" (0:1) в чемпионате Италии. 

Осечкой "Интера" воспользовались футболисты "Наполи", которые пробились на первое место по итогам 34-го тура.

Неаполитанский клуб не упустил своего шанса и обыграл "Торино" (2:0). "Адзурри" набрал 74 очка и на три балла опережает действующих чемпионов Италии за четыре тура до окончания сезона.

Фанаты "черно-синих" сейчас обеспокоены состоянием своей любимой команды, так как их следующим соперником будет каталонская "Барселона", которая громит всех на своем пути.

В ночь на 27 апреля "блауграна" завоевала Кубок Испании, переиграв в финале мадридский "Реал" – 3:2.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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