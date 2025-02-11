Сборная Казахстана по футболу провела первую тренировку с новым наставником

В турецком Белеке прошло первое тренировочное занятие казахстанской сборной по футболу под руководством Али Алиева, который недавно был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера нашей главной команды, сообщает Zakon.kz.

УТС казахстанской дружины, в ходе которого намечается два контрольных поединка, продлится до 18 февраля.

Алиев в Белеке хочет просмотреть ближайший резерв и молодых игроков, которые ранее не выступали за сборную или мало выходили на поле.

10 февраля наши футболисты испытали на себе тесты по физической подготовке.

Уже через месяц сборная Казахстана начнет погоню за путевкой на ЧМ-2026. Как известно, мы играем в подгруппе J отборочного турнира с представителями Уэльса, Лихтенштейна, Северной Македонии и Бельгии.

Подопечные Али Алиева первую свою игру проведут 22 марта – в гостях против Уэльса.