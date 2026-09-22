Зидан провел первую тренировку во главе сборной Франции по футболу

21 сентября новый главный тренер сборной Франции по футболу Зинедин Зидан провел первое занятие со своей командой перед стартом нового сезона в Лиге наций УЕФА, сообщает Zakon.kz.

В тренировке, которая носила ознакомительный характер, приняли участие 12 футболистов сборной Франции.

Рядом с Зиданом на прошедших занятиях находились его ассистенты: Давид Беттони и бывший партнер по сборной, победитель ЧМ-1998 и Евро-2000 Фабьен Бартез, который является тренером вратарей французской дружины.

Дебютная тренировка опытного наставника завершилась небольшим спаррингом игроков, после чего последовали удары по воротам с навесов, которые подавал сам Зидан.

"Впереди Лига наций, четыре матча, посмотрим, как все сложится. Для всех это будет в новинку, ведь до этого у нас был Дешам. Думаю, что все будет отлично. Много лет назад он забрал меня, чтобы отвезти в "Реал", на спортивную базу. Мне тогда было 13 или 14, столько времени уже прошло. А теперь он мой главный тренер в сборной. Это как кино, но это реально круто. Начинаем новый этап, у нас есть два года на подготовку к Евро, и сейчас мы сосредоточены именно на этом". Килиан Мбаппе

Сборную Франции ждут четыре матча в Лиге наций УЕФА, выездные игры против Турции и Бельгии 25 и 28 сентября. Затем – домашние матчи против Италии и Бельгии на "Стад де Франс" 2 и 5 октября.

Как известно, 54-летний французский специалист встал у руля сборной 28 июля и его контракт рассчитан до 31 июля 2030 года.