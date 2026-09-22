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Спорт

Зидан провел первую тренировку во главе сборной Франции по футболу

Футбол Первая Тренировка, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 10:49 Фото: Instagram/equipedefrance
21 сентября новый главный тренер сборной Франции по футболу Зинедин Зидан провел первое занятие со своей командой перед стартом нового сезона в Лиге наций УЕФА, сообщает Zakon.kz.

В тренировке, которая носила ознакомительный характер, приняли участие 12 футболистов сборной Франции.

Рядом с Зиданом на прошедших занятиях находились его ассистенты: Давид Беттони и бывший партнер по сборной, победитель ЧМ-1998 и Евро-2000 Фабьен Бартез, который является тренером вратарей французской дружины.

Дебютная тренировка опытного наставника завершилась небольшим спаррингом игроков, после чего последовали удары по воротам с навесов, которые подавал сам Зидан.

"Впереди Лига наций, четыре матча, посмотрим, как все сложится. Для всех это будет в новинку, ведь до этого у нас был Дешам. Думаю, что все будет отлично. Много лет назад он забрал меня, чтобы отвезти в "Реал", на спортивную базу. Мне тогда было 13 или 14, столько времени уже прошло. А теперь он мой главный тренер в сборной. Это как кино, но это реально круто. Начинаем новый этап, у нас есть два года на подготовку к Евро, и сейчас мы сосредоточены именно на этом". Килиан Мбаппе

Сборную Франции ждут четыре матча в Лиге наций УЕФА, выездные игры против Турции и Бельгии 25 и 28 сентября. Затем – домашние матчи против Италии и Бельгии на "Стад де Франс" 2 и 5 октября.

Как известно, 54-летний французский специалист встал у руля сборной 28 июля и его контракт рассчитан до 31 июля 2030 года.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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