Крупную победу одержала женская сборная Казахстана по керлингу на Азиаде-2025

Женская команда Казахстана по керлингу в седьмом матче группового раунда одержала крупную победу, сообщает Zakon.kz.

Наши спортсменки, продолжающие борьбу за медаль Азиатских игр-2025, встретились с Таиландом.

Противостояние завершилось уверенной победой Казахстана со счетом 9:1.

Таким образом, теперь в активе сборной четыре победы при трех поражениях. Завтра, 13 февраля, команда сыграет против Гонконга.

Ранее женская сборная Казахстана по керлингу проиграла команде из Южной Кореи.