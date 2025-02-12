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Спорт

Крупную победу одержала женская сборная Казахстана по керлингу на Азиаде-2025

Азиада, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 00:42 Фото: пресс-служба НОК РК
Женская команда Казахстана по керлингу в седьмом матче группового раунда одержала крупную победу, сообщает Zakon.kz.

Наши спортсменки, продолжающие борьбу за медаль Азиатских игр-2025, встретились с Таиландом.

Противостояние завершилось уверенной победой Казахстана со счетом 9:1.

Таким образом, теперь в активе сборной четыре победы при трех поражениях. Завтра, 13 февраля, команда сыграет против Гонконга.

Ранее женская сборная Казахстана по керлингу проиграла команде из Южной Кореи.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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