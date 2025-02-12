Итоги первого стыкового матча Лиги чемпионов УЕФА

Ночью 13 февраля подошел к концу первый стыковый матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. В нем встретились несколько знаменитых команд, сообщает Zakon.kz.

В одном из противостояний столкнулись "Монако" и "Бенфика". Команды играли на стадионе "Луи II" в Монако. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Рим, Италия). "Бенфика" победила "Монако" со счетом 1:0.

Также подошел к концу первый стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречались шотландский "Селтик" и мюнхенская "Бавария". Команды играли на стадионе "Селтик Парк" в Глазго. Встречу обслуживала бригада испанских арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. "Бавария" одержала победу со счетом 2:1.

На фоне этого "Милан" неожиданно проиграл "Фейеноорду" в первом стыковом матче Лиги чемпионов. Команды играли на стадионе "Фейеноорд" в Роттердаме. Встречу обслуживала бригада испанских арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Хозяева поля одержали победу с минимальным счетом – 1:0.

Фото: Telegram-канал Футбол 24/7 | Лига Чемпионов fans

Единственный гол в матче был забит уже на третьей минуте. Его автором стал бразильский нападающий "Фейеноорда" Игор Пайшао.

Ранее сообщалось, что Бельгийский "Брюгге" одолел итальянскую "Аталанту" в первом стыковом матче ЛЧ УЕФА.