Азиада 12 февраля: чем дальше, тем интереснее

Захватывающие состязания с участием казахстанцев спортсменов в Харбине ожидают болельщиков спорта 12 февраля, сообщает Zakon.kz.

Так в рамках нового соревновательного дня будет разыграно семь комплектов наград. В четырех дисциплинах на медали претендуют спортсмены Казахстана.

К примеру, мужская сборная по керлингу проведет заключительный матч предварительной стадии и при победе выйдет в плей-офф, а женская хоккейная команда начнет выступление в финальной группе. К тому же на старт выходят казахстанские фигуристки.

В 06:00 стартует предварительный этап, шестой матч у женщин по керлингу. Ангелина и Регина Эбауэр, Тилсимай Аллиярова, Екатерина Колыхалова, Мерей Тастемир встретятся с соперницами из Южной Кореи.

Фото: пресс-служба НОК РК

В 07:00 хоккей у женской команды. В финальном раунде группы А хоккеистки сыграют с командой из Японии.

Фото: пресс-служба НОК РК

В 07:30 начнется смешанная эстафета по ски-альпинизму. Участвуют Асем Назырова и Нияз Джанзаков. Финал назначен на 08:40.

В 08:00 – лыжные гонки у женщин. Эстафета 4х5 км. Классический и свободный стили. От Казахстана заявлены Ксения Шалыгина, Камила Елгазинова, Ангелина Шурыга и Надежда Степашкина.

В 10:00 – лыжные гонки у мужчин. Участвуют Константин Борцов, Наиль Башмаков, Олжас Климин, Владислав Ковалев. Эстафета 4х7,5 км. Классический и свободный стили.

В 10:30 – фигурное катание. Софья Самоделкина и София Фарафонова представят свои короткие программы. Первая уже давно не нуждается в представлении, поэтому остановимся на Фарафоновой. Ей 18 лет и она представляет город Алматы. На прошедшем в Караганде Чемпионате Казахстана 2024 года, стала бронзовым призером.

Фото: Instagram/qaz_team_official

Несмотря на подготовку, спортсменка нашла время для коммуникаций с Zakon.kz.

"Подготовка идет полным ходом! Настроение рабочее. Перелет перенесла хорошо", – эмоционально поделилась своим текущим состоянием София Фарафонова.

В 11:00 Абылайхан Жузбай, Айдос Аллияр, Адиль Жумагожа, Ермек Мусаинов, Арман Иржанов выступят в предварительном этапе группы А четвертого матча по керлингу. Их соперниками станут спортсмены их Кыргызстана.

Фото: пресс-служба НОК РК

В 15:00 вновь фигурное катание, но уже танцы на льду. Произвольный танец у Гаухар Наурызовой и Бойсангура Датиева.

Фото: Instagram/qaz_team_official

В16:00 предварительный этап, седьмой матч по керлингу. Ангелина Эбауэр, Регина Эбауэр, Тилсимай Аллиярова, Екатерина Колыхалова, Мерей Тастемир встретятся с соперницами из Таиланда.

По итогам 11 февраля в копилке сборной Казахстана три золотых, шесть серебряные и четыре бронзовые медали.