В копилке Казахстана 13 медалей: итоги сборной на Азиаде-2025 за 11 февраля

По итогам сегодняшнего соревновательного дня IX зимних Азиатских игр в копилке сборной Казахстана три золотых, шесть серебряные и четыре бронзовые медали, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

Фристайл-акробатика. Сборная Казахстана стала чемпионом зимних Азиатских игр в синхронных прыжках среди мужчин. В составе команды выступили Шерзод Хаширбаев и Роман Иванов.

В женском соревновании бронзовые медали завоевали Аяна Жолдас и Ардана Маханова.

Биатлон. В спринтерской гонке на 10 км среди мужчин победу одержал Владислав Киреев. Серебряным призером стал его соотечественник Вадим Куралес. Асет Дуйсенов финишировал шестым, Александр Мухин – седьмым.Среди женщин Арина Крюкова заняла 4-е место, Ольга Полторанина – 5-е, Дарья Климина – 7-е, Полина Егорова – 13-е.

Конькобежный спорт. В забеге на 1000 метров среди мужчин Алтай Жардембекулы занял 9-е место, Роман Биназаров – 11-е, Артур Галиев – 14-е, Никита Важенин – 16-е.

Среди женщин Надежда Морозова финишировала 7-й, Дарья Важенина – 10-й, Кристина Шумекова – 14-й, Арина Ильяшенко – 16-й.

Сборная Казахстана заняла 4-е место в командной гонке преследования среди мужчин и женщин.

Керлинг. Женская сборная Казахстана одержала победу над командой Филиппин со счетом 5:4 в первом матче и 11:2 – во втором.Мужская сборная уступила команде Южной Кореи со счетом 2:12.

Хоккей с шайбой. Мужская сборная Казахстана вышла в полуфинал, разгромив Гонконг в четвертьфинале со счетом 24:0.

Фигурное катание. В короткой программе среди мужчин лидер национальной сборной Михаил Шайдоров набрал 76,75 балла и занял 4-е место. Диас Жиренбаев с результатом 65,56 балла занимает 8-е место.В соревнованиях по танцам на льду Бойсангр Датиев и Гаухар Наурызова заняли 5-е место.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина, занимающая седьмую строчку в мировом рейтинге, 11 февраля успешно прошла в третий круг престижного турнира WTA-1000 в Дохе (Катар).