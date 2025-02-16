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Спорт

Казахстан на спортивных площадках мира с 17 по 23 февраля

Спортивные мероприятия, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2025 20:06 Фото: Instagram/bibisarachess
В Министерстве туризма и спорта составили расписание спортивных состязаний с участием казахстанских спортсменов в период с 17 по 23 февраля, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным пресс-службы спортивного ведомства страны, 17-24 февраля в Китае пройдет Кубок Азии по настольному теннису. Казахстан на турнире будут представлять четыре спортсмена.

В Монако с 17 по 28 февраля пройдет третий этап "Women's FIDE Grand Prix 2024-2025" по шахматам среди женщин. Сборную Республики Казахстан представит Асаубаева Бибисара.

19-23 февраля Чемпионат четырех континентов по фигурному катанию. На соревнованиях в Южной Корее Казахстан будут представлять четыре фигуриста.

София Фарафонова, фото: Instagram/sofiyafarafonova

20-24 февраля Международное соревнование "Baku international indoor Meeting devoted to Honorary coach A. Antipov" по легкой атлетике. Казахстанцы также в числе участников.

В Кувейте с 20 февраля по 1 марта пройдет Чемпионат Азии среди юниоров и кадетов по фехтованию. Казахстанская сборная будет участвовать в составе 24 спортсменов.

20-23 февраля в Северо-Казахстанской области XVIІІ Чемпионат Республики Казахстан по национальному виду спорта "Құсбегілік" среди взрослых. В соревновании будут принимать участие более 70 спортсменов со всех областей и городов Астана, Алматы, Шымкент.

Фото: Telegram/Петропавловск news

20-25 февраля "Открытый чемпионат Германии" по пара дзюдо. В соревновании примут участие 10 пара спортсменов.

В Египте 21-22 февраля первый тур Кубка мира по плаванию в открытой воде. За кубок поборются четыре наших соотечественника.

21-27 февраля в Малайзии пройдет Чемпионат Азии по пара треку. В чемпионате будут участвовать пять паравелосипедистов от Казахстана.

А 14 февраля в китайском Харбине завершились IХ зимние Азиатские игры, где казахстанские спортсмены сумели завоевать в общей сложности 20 наград.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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