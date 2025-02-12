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Спорт

Керлинг на Азиаде: казахстанки уступили соперницам

Керлинг, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 08:11 Фото: пресс-служба НОК РК
12 февраля на Азиатских играх в Харбине женская сборная Казахстана по керлингу проиграла команде из Южной Кореи, сообщает Zakon.kz.

По итогам шести эндов победу одержали корейские спортсменки со счетом 8:2. Это уже третье поражение казахстанских спортсменок на зимней Азиаде-2025 в Харбине. Ранее национальная сборная уступила командам Японии (4:10) и Китая (4:11).

У сборной Казахстана по три победы и поражения. Команда делит четвертое-пятое места с Филиппинами. Эти сборные, а также Гонконг и Китайский Тайбэй претендуют на последнюю вакантную путевку в полуфинал, куда вместе с Южной Кореей уже вышли Китай и Япония.

Следующий матч отечественные керлингистки проведут сегодня против сборной Таиланда.

Фото: пресс-служба НОК РК

Сборная Казахстана по керлингу прибыла в Харбин одной из первых, а сегодня болельщиков ожидает насыщенная и интересная программа дальнейших соревнований.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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