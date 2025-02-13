В УЕФА назвали лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА представила четверку претендентов на награду лучшему игроку недели в Лиге чемпионов, сообщает Zakon.kz.

В число претендентов попали Винисиус ("Реал"), Пайшао ("Фейеноорд"), Серу Гирасси ("Боруссия Дортмунд") и Вангелис Павлидис ("Бенфика").

Винисиус отдал две результативные передачи в игре с "Манчестер Сити" (3:2), Пайшао забил гол в матче с "Миланом" (1:0), Гирасси отметился голом и передачей в игре со "Спортингом" (3:0), а Павлидис забил единственный мяч во встрече с "Монако".

Ранее стали известны итоги первого стыкового матча Лиги чемпионов УЕФА.