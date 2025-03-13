#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
489.15
533.47
5.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
489.15
533.47
5.64
Спорт

Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Матч, футбол, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 08:56 Фото: Instagram/marcoasensio10
Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

В число претендентов попали:

  • хавбек "Боруссии" Эмре Джан,
  • вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма,
  • форвард "Баварии" Харри Кейн
  • и хавбек "Астон Виллы" Марко Асенсио.

Эмре Джан реализовал пенальти в матче с "Лиллем" (2:1), Джанлуиджи Доннарумма отбил два удара в послематчевой серии пенальти в игре с "Ливерпулем" (1:0, 4:1 по пенальти).

Харри Кейн забил гол и сделал результативную передачу в матче с "Байером" (2:0), и Марко Асенсио сделал дубль в матче с "Брюгге" (3:0).

Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 8-9 апреля. Ответные игры запланированы на 15-16 апреля.

Ранее стали известны итоги всех матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Стали известны четвертьфинальные пары Лиги чемпионов УЕФА
Спорт
09:39, Сегодня
Стали известны четвертьфинальные пары Лиги чемпионов УЕФА
Анчелотти прокомментировал выход "Реала" в четвертьфинал Лиги чемпионов
Спорт
08:18, Сегодня
Анчелотти прокомментировал выход "Реала" в четвертьфинал Лиги чемпионов
Боксерша из Казахстана красиво провела бой на ЧМ-2025
Спорт
07:37, Сегодня
Боксерша из Казахстана красиво провела бой на ЧМ-2025
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: