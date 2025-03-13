Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Фото: Instagram/marcoasensio10
Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.
В число претендентов попали:
- хавбек "Боруссии" Эмре Джан,
- вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма,
- форвард "Баварии" Харри Кейн
- и хавбек "Астон Виллы" Марко Асенсио.
Эмре Джан реализовал пенальти в матче с "Лиллем" (2:1), Джанлуиджи Доннарумма отбил два удара в послематчевой серии пенальти в игре с "Ливерпулем" (1:0, 4:1 по пенальти).
Харри Кейн забил гол и сделал результативную передачу в матче с "Байером" (2:0), и Марко Асенсио сделал дубль в матче с "Брюгге" (3:0).
Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 8-9 апреля. Ответные игры запланированы на 15-16 апреля.
Ранее стали известны итоги всех матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
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