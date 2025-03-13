Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

В число претендентов попали:

хавбек "Боруссии" Эмре Джан,

вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма,

форвард "Баварии" Харри Кейн

и хавбек "Астон Виллы" Марко Асенсио.

Эмре Джан реализовал пенальти в матче с "Лиллем" (2:1), Джанлуиджи Доннарумма отбил два удара в послематчевой серии пенальти в игре с "Ливерпулем" (1:0, 4:1 по пенальти).

Харри Кейн забил гол и сделал результативную передачу в матче с "Байером" (2:0), и Марко Асенсио сделал дубль в матче с "Брюгге" (3:0).

Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 8-9 апреля. Ответные игры запланированы на 15-16 апреля.

Ранее стали известны итоги всех матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.