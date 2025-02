Салах улучшил рекорд английского чемпионата 31-летней давности

Египетский нападающий отличился на 16-й минуте гостевого матча с "Эвертоном", когда выдал голевую передачу на своего напарника Алексиса Мак Аллистера.

Тем самым Салах набрал 22 очко по системе "гол+пас" в 13-ти выездных играх АПЛ текущего сезона, из них 13 голов плюс 9 ассистов.

22 - Mo Salah has been directly involved in 22 goals in Liverpool's 13 Premier League away games this season (13 goals, 9 assists), the most ever away goal involvements in a single season by any player in the competition's history, overtaking Andy Cole's 21 in 1993-94. King. pic.twitter.com/oVYPUBhkOs