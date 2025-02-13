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Спорт

Салах улучшил рекорд английского чемпионата 31-летней давности

Футбол Рекорд АПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 10:33 Фото: Instagram/liverpoolfc
В ночь на 13 февраля забивной форвард английского футбольного клуба "Ливерпуль" Мохамед Салах побил рекорд Премьер-лиги, набрав 22 (13+9) очка за один сезон в выездных играх. Прежнее достижение числилось за Энди Коулом, который было зафиксировано в сезоне-1993/94, сообщает Zakon.kz.

Египетский нападающий отличился на 16-й минуте гостевого матча с "Эвертоном", когда выдал голевую передачу на своего напарника Алексиса Мак Аллистера.

Тем самым Салах набрал 22 очко по системе "гол+пас" в 13-ти выездных играх АПЛ текущего сезона, из них 13 голов плюс 9 ассистов.

Это новый рекорд английской Премьер-лиги. Ранее данный показатель принадлежал Энди Коулу, когда он сделал 21-ое результативное действие.

Помимо нового достижения, египтянин еще забил сам в поединке с "Эвертоном", который в итоге закончился со счетом 2:2.

Данный гол позволил Салаху укрепить лидирующую позицию как лучшего снайпера текущего розыгрыша АПЛ (22 мяча), лучшего ассистента (14 передач) и лучшего по системе "гол+пас" (36 очков).

Несмотря на ничью с "Эвертоном", "красные" с активом в 57 баллов по-прежнему на вершине турнирной таблицы, опережая "Арсенал" на 7 очков. На третьей строчке "Ноттингем" (47).

9 февраля "Ливерпуль" сенсационно проиграл аутсайдеру Чемпионшипа – "Плимуту" (0:1) и вылетел из Кубка Англии.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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