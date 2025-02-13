Салах улучшил рекорд английского чемпионата 31-летней давности

В ночь на 13 февраля забивной форвард английского футбольного клуба "Ливерпуль" Мохамед Салах побил рекорд Премьер-лиги, набрав 22 (13+9) очка за один сезон в выездных играх. Прежнее достижение числилось за Энди Коулом, который было зафиксировано в сезоне-1993/94, сообщает Zakon.kz.

Египетский нападающий отличился на 16-й минуте гостевого матча с "Эвертоном", когда выдал голевую передачу на своего напарника Алексиса Мак Аллистера.

Тем самым Салах набрал 22 очко по системе "гол+пас" в 13-ти выездных играх АПЛ текущего сезона, из них 13 голов плюс 9 ассистов.

22 - Mo Salah has been directly involved in 22 goals in Liverpool's 13 Premier League away games this season (13 goals, 9 assists), the most ever away goal involvements in a single season by any player in the competition's history, overtaking Andy Cole's 21 in 1993-94. King. pic.twitter.com/oVYPUBhkOs — OptaJoe (@OptaJoe) February 12, 2025

Это новый рекорд английской Премьер-лиги. Ранее данный показатель принадлежал Энди Коулу, когда он сделал 21-ое результативное действие.

Помимо нового достижения, египтянин еще забил сам в поединке с "Эвертоном", который в итоге закончился со счетом 2:2.

Данный гол позволил Салаху укрепить лидирующую позицию как лучшего снайпера текущего розыгрыша АПЛ (22 мяча), лучшего ассистента (14 передач) и лучшего по системе "гол+пас" (36 очков).

Несмотря на ничью с "Эвертоном", "красные" с активом в 57 баллов по-прежнему на вершине турнирной таблицы, опережая "Арсенал" на 7 очков. На третьей строчке "Ноттингем" (47).

9 февраля "Ливерпуль" сенсационно проиграл аутсайдеру Чемпионшипа – "Плимуту" (0:1) и вылетел из Кубка Англии.

