#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
510.84
579.7
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
510.84
579.7
6.39
Спорт

Салах установил очередной исторический рекорд английской Премьер-лиги

Футбол Рекорд АПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 13:37 Фото: Instagram/liverpoolfc
За последнее время вингер английского "Ливерпуля" Мохамед Салах улучшил ряд показателей в АПЛ. Очередной такой праздничный день для египтянина наступил 25 мая, когда он стал лучшим бомбардиром, ассистентом и игроком прошедшего сезона в английском чемпионате, сообщает Zakon.kz.

Подобное достижение зафиксировано впервые в истории АПЛ, когда игрок признан сразу лучшим бомбардиром и ассистентом сезона.

32-летний лидер "красных" забил гол в ворота "Кристал Пэлас" (1:1) в рамках 38-го тура Премьер-лиги.

Что интересно, Салах выходил на поле во всех 38 матчах чемпионата Англии-2024/25, где забил 29 голов и сделал 18 передач.

Плюс Мохамед занял первое место по системе "гол+пас", набрав в свой актив 47 очков.

22 декабря 2024 года египетский футболист первым в истории Премьер-лиги сыграл шесть сезонов, где забил "10+" голов и оформил "10+" результативных передач.

Три месяца назад Салах улучшил рекорд английского чемпионата 31-летней давности. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Мбаппе выиграл "Золотую бутсу" в первом сезоне за "Реал"
Спорт
12:19, Сегодня
Мбаппе выиграл "Золотую бутсу" в первом сезоне за "Реал"
Король грунта собрал "Великую четверку" на Открытом чемпионате Франции
Спорт
11:24, Сегодня
Король грунта собрал "Великую четверку" на Открытом чемпионате Франции
КПЛ-2025: фавориты турнира получили ощутимый удар от аутсайдеров
Спорт
10:19, Сегодня
КПЛ-2025: фавориты турнира получили ощутимый удар от аутсайдеров
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: