Салах установил очередной исторический рекорд английской Премьер-лиги

За последнее время вингер английского "Ливерпуля" Мохамед Салах улучшил ряд показателей в АПЛ. Очередной такой праздничный день для египтянина наступил 25 мая, когда он стал лучшим бомбардиром, ассистентом и игроком прошедшего сезона в английском чемпионате, сообщает Zakon.kz.

Подобное достижение зафиксировано впервые в истории АПЛ, когда игрок признан сразу лучшим бомбардиром и ассистентом сезона.

32-летний лидер "красных" забил гол в ворота "Кристал Пэлас" (1:1) в рамках 38-го тура Премьер-лиги.

Что интересно, Салах выходил на поле во всех 38 матчах чемпионата Англии-2024/25, где забил 29 голов и сделал 18 передач.

Плюс Мохамед занял первое место по системе "гол+пас", набрав в свой актив 47 очков.

22 декабря 2024 года египетский футболист первым в истории Премьер-лиги сыграл шесть сезонов, где забил "10+" голов и оформил "10+" результативных передач.

Три месяца назад Салах улучшил рекорд английского чемпионата 31-летней давности.

