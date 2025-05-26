Салах установил очередной исторический рекорд английской Премьер-лиги
Фото: Instagram/liverpoolfc
За последнее время вингер английского "Ливерпуля" Мохамед Салах улучшил ряд показателей в АПЛ. Очередной такой праздничный день для египтянина наступил 25 мая, когда он стал лучшим бомбардиром, ассистентом и игроком прошедшего сезона в английском чемпионате, сообщает Zakon.kz.
Подобное достижение зафиксировано впервые в истории АПЛ, когда игрок признан сразу лучшим бомбардиром и ассистентом сезона.
32-летний лидер "красных" забил гол в ворота "Кристал Пэлас" (1:1) в рамках 38-го тура Премьер-лиги.
Что интересно, Салах выходил на поле во всех 38 матчах чемпионата Англии-2024/25, где забил 29 голов и сделал 18 передач.
Плюс Мохамед занял первое место по системе "гол+пас", набрав в свой актив 47 очков.
22 декабря 2024 года египетский футболист первым в истории Премьер-лиги сыграл шесть сезонов, где забил "10+" голов и оформил "10+" результативных передач.
Три месяца назад Салах улучшил рекорд английского чемпионата 31-летней давности.
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