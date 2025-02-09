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Спорт

"Ливерпуль" сенсационно проиграл аутсайдеру Чемпионшипа и вылетел из Кубка Англии

Футбол Победа Ливерпуль, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2025 22:40 Фото: Instagram/only1argyle
9 февраля одну из памятных побед в своей истории одержал скромный английский коллектив "Плимут Аргайл", который сумел выбить из Кубка страны самую лучшую команду Европы на данный момент – "Ливерпуль", сообщает Zakon.kz.

"Красные" в гостях не сумели обыграть "Плимут" (0:1) в рамках 4-го раунда Кубка Англии. Историческую победу "зеленой армии" на 53-й минуте поединка принес Райан Харди, который забил единственный гол в этом матче с пенальти.

Стоит заметить, что "пилигримы" ныне занимают самое последнее 24-е место в турнирной таблице второго английского дивизиона (Чемпионшип).


В итоге "мерсисайды" остались за бортом Кубка Англии. Несмотря на это, подопечные Арне Слота все еще претендуют на победу в остальных трех турнирах текущего сезона.

Они лидируют в АПЛ, пробились в финал Кубка английской лиги, а также стали первыми на общем этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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