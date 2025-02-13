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Спорт

Гол на 98-й минуте матча АПЛ завершился массовой разборкой игроков

Футбол Скандал Ливерпуль, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 12:30 Фото: Instagram/everton
Перенесенный матч АПЛ между "Эвертоном" и "Ливерпулем" закончился большой потасовкой с участием почти всех игроков обеих команд. В итоге рефери поединка показал красные карточки виновникам инцидента, плюс удалил наставника "красных", сообщает Zakon.kz.

Противостояние двух команд из Ливерпуля прошло в интересной борьбе, которое закончилось боевой ничьей – 2:2.

"Ириски" ушли от поражения на 98-й минуте встречи, когда прекрасным голом отметился защитник Джеймс Тарковски. 

Спустя мгновение полузащитник "Эвертона" Абдулай Дукуре пошел праздновать гол возле сектора с болельщиками "мерсисайдцев".

Этот момент не понравился игроку "красных" Кертису Джонсу, который начал разборки с французом, схватив его за футболку.

В разбирательство двух игроков включились остальные участники, которые были на поле в этот момент. А ряд фанатов начали кидать с трибун бутылки.

По итогам этого инцидента арбитр матча Майкл Оливер удалил обоих зачинщиков – Дукуре и Джонса. Вдобавок, красную карточку увидел перед собой главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот, который, скорее всего, нецензурно выразился в адрес судьи.

Несмотря на грустное окончание этой игры, все же матч запомнится болельщикам очередным историческим рекордом Мохамеда Салаха.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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