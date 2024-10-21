"Ливерпуль" довел победную серию до семи матчей и лидирует в АПЛ

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" продлил свою серию побед до семи игр подряд. А всего "красные" одержали 10 викторий в 11 сыгранных матчах с новым наставником и занимают первое место в таблице АПЛ, сообщает Zakon.kz.

20 октября коллектив Арне Слота на "Энфилде" переиграл лондонский "Челси" – 2:1 в рамках восьмого тура Премьер-лиги. Это была седьмая победа подряд "мерсисайдцев", включая поединок в Лиге чемпионов УЕФА против "Милана" (3:1).

Стоит отметить, что под руководством голландца Слота "Ливерпуль" в новом сезоне сыграл 11 игр в трех турнирах и победил в 10 из них.

"Матч против "Челси" получился самым сложным из всего списка, у них много хороших футболистов. Пришлось биться изо всех сил, чтобы довести игру до победы. Надежно оборонялись, плюс хорошая работоспособность. По-моему, был принят ряд решений не в нашу пользу, в особенности не дали пенальти. Если бы повели 2:0, то это было бы совсем другое дело. Затем пропустили, но снова проявили себя и забили второй гол. Чем лучше твой соперник, тем больше нужно биться. В АПЛ очень много хороших команд, так что если ты хочешь побеждать, то должен бороться и надеяться на то, что индивидуальные качества игроков сыграют определяющую роль. Мы показали себя, и это главное". Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот

За этот период "красные" уступили только "Ноттингем Форест" (0:1) 14 сентября в рамках английского первенства.

К данному часу "Ливерпуль" лидирует в таблице АПЛ после восьми туров, набрав 21 очко. "Ман Сити" отстает на один балл, далее идут "Арсенал" и "Астон Вилла", у них по 17 очков.

Один из авторов гола прошедшего матча в ворота "Челси" Мохамед Салах вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров Премьер-лиги. Сейчас в его активе 162 мяча, а лидером является легендарный Алан Ширер (260 голов).

В начале нынешнего сезона египтянин был назван лучшим вингером в истории английского первенства.