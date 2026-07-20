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Спорт

В Сети появилось видео послематчевой разборки игроков Испании и Аргентины

Футбол Потасовка Игроков, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 14:06 Фото: Instagram/SEFUTBOL
Прошедшей ночью сразу после финального поединка ЧМ-2026 по футболу между сборными Испании и Аргентины на поле произошла массовая потасовка с участием игроков обеих команд, сообщает Zakon.kz.

Одним из главных зачинщиков данного конфликта стал полузащитник аргентинской дружины Леандро Паредес, который сначала толкнул, затем схватил за горло защитника "Ля Роха" Эрика Гарсию.

За своего партнера по "Барселоне" вступился Гави, однако Паредес не остановился и свалил испанского полузащитника на газон.

К этому моменту подбежали другие футболисты обеих сборных и начали разнимать участников инцидента.

Скандальная выходка со стороны Паредеса случилась после того, как его команда проиграла Испании в финале ЧМ-2026 со счетом 0:1.

Данный результат позволил "красной фурии" во второй раз в истории стать победителями мундиаля.

Ранее они брали "золото" чемпионата мира в 2010 году.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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