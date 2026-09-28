Казахстан завоевал медаль Азиады-2026 в артистическом плавании

В Японии проходит девятый соревновательный день летних Азиатских игр-2026. Сборная Казахстана завоевала новую медаль, сообщает Zakon.kz.

Сборная Казахстана по артистическому плаванию стала бронзовым призером Азиады. Об этом 28 сентября 2026 года сообщили в Национальном олимпийском комитете. Казахстанская команда заняла третье место в соревнованиях среди смешанных команд, набрав 216,7961 балла.

Победу одержала сборная Китая с результатом 299,2117 балла. Второе место заняла Япония, получившая 286,2688 балла.

В составе сборной Казахстана выступили Наргиза Болатова, Виктор Друзин, Айгерим Курмангалиева, Карина Магрупова, Ксения Макарова, Анна Павлецова, Валерия Столбунова, Ясмин Туякова, Даяна Джаманчалова и Жаклин Якимова.

На данный момент в активе сборной Казахстана 41 медаль: 9 золотых, 10 серебряных и 22 бронзовые. В общекомандном зачете Казахстан занимает пятое место.

Ранее мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпагах завоевала "золото" и впервые за 24 года стала чемпионом Азиады.

