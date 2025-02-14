У Роналду в "Аль-Насре" появился новый забивной партнер

В ночь на 14 февраля в саудовском футбольном чемпионате состоялся поединок 20 тура, где один из лидеров турнирной таблицы "Аль-Наср" на выезде переиграл "Аль-Ахли" (3:1). Победный дубль оформил новичок клуба Джон Дуран, сообщает Zakon.kz.

Колумбийский нападающий Дуран, который только недавно перешел из английской "Астон Виллы", сразу влился в рабочий ритм "Аль-Насра", отмечаясь в каждой игре.

В матче против "Аль-Ахли" 21-летний форвард открыл счет на 32-й минуте. Во втором тайме хозяева поля усилиями Айвана Тони восстановили равновесие.

За 10 минут до финального свистка Айман Яхья снова вывел "Аль-Наср" вперед. Но к этому моменту гости остались в меньшинстве, красную карточку получил Мохамед Симакан.

Плюс к этому, был заменен Криштиану Роналду, который, кстати, прервал свою голевую серию из пяти матчей подряд.

В эти секунды лидерство на себя взял Джон Дуран, который вскоре оформил дубль и принес выездную победу своему коллективу (3:2).

Здесь стоит подчеркнуть, что колумбиец забил 4 гола в новом клубе, в прошлом туре он сделал дубль в ворота "Аль-Фейхи".

После этого успеха "Аль-Наср" занимает 3 место в таблице саудовской Суперлиги, набрав 44 очка.

На днях капитан саудовского коллектива Роналду был назван самым высокооплачиваемым спортсменом 2024 года.

