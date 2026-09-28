Легкоатлетка Земс положила в казахстанскую копилку 45-ю медаль на Азиаде

Представительница национальной сборной Казахстана по легкой атлетике Аделина Земс стала серебряным призером XX летних Азиатских игр в Аичи-Нагое (Япония), сообщает Zakon.kz.

Наша спортсменка выступила в финале женского забега на 400 метров с барьерами, где финишировала на второй строчке с результатом 54,58 секунды, что стало ее новым личным рекордом.

Золотая медаль в этой дисциплине вручена представительнице Объединенных Арабских Эмиратов – Мариам Карим, которая опередила Аделину на 0,27 секунды и установила рекорд Азиады.

Третье место заняла бегунья из Индии Витхья Рамрадж, пробежавшая дистанцию за 54,75 секунды.

Таким образом, Аделина Земс добыла для сборной Казахстана 45-ю награду на текущих соревнованиях, из которых 9 золотых, 13 серебряных и 23 бронзовых.

С этим количеством медалей мы располагаемся на пятой строчке общего зачета по призам.

В шаге от высшего подиума Азиады-2026 сегодня были два наших штангиста: Алексей Чуркин и Нургиса Адилетулы.