Казахстанцы выиграли первую медаль на Азиаде

8 февраля в Харбине спортсмены Казахстана стали обладателями первых медалей зимних Азиатских игр, сообщает Zakon.kz.

Серебряными призерами стали шорт-трекисты в смешанной эстафете.

Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта

Алина Ажгалиева, Яна Хан, Денис Никиша и Адиль Галиахметов финишировали вторыми в финале. Победителями стали спортсмены из Южной Кореи, бронзовая награду у соперников из Японии.

В шаге от топ-3 остановились китайские спортсмены. Это был первый разыгранный комплект медалей на Азиаде-2025 в Харбине.

Накануне в Китае феерично зажгли огонь IX зимних Азиатских игр, а в Министерстве туризма и спорта выпустили анонс спортивных соревнований на сегодняшний день.