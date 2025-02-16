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Спорт

Овечкин показал свои тренировки с легендой НХЛ

Александр Овечкин, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2025 07:55 Фото: Telegram/Alex Ovechkin
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин показал, с кем тренируется во время паузы в сезоне НХЛ, сообщает Zakon.kz.

Несколько дней назад лидер американского клуба Александр Овечкин рассказал, что находится на побережье Майами. Он отправился туда, чтобы набраться сил во время перерыва в НХЛ из-за турнира "Четырех Наций".

Совмещая приятное с полезным, Овечкин все же не теряет время даром. По данным его медиа-команды, великий хоккеист тренируется в Майами с Дарюсом Каспарайтисом.

Фото: Telegram/Alex Ovechkin

"В эту паузу я буду заниматься вместе со своим хорошим другом и звездой НХЛ Дарюсом Каспарайтисом! Мы уже начали совместные тренировки. Спасибо Касперу за помощь!" – рассказал Овечкин.

А 15 февраля команда форварда "Вашингтона" опубликовала в своем Telegram-канале новое видео с пахотой спортсменов в спортзале.

После паузы в НХЛ Александр Великий продолжит погоню за рекордом Уэйна Гретцки.

В начале февраля Александр Овечкин попал на обложку журнала Marvel. Таким образом столичный клуб анонсировал совместную акцию с киновселенной во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Ютой".

Фото Алия Абди
Алия Абди
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