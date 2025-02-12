Овечкин взял отпуск и поехал отдыхать в Майами

Лидер и капитан американского клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сейчас находится на побережье Майами, чтобы набраться сил во время перерыва в НХЛ из-за турнира "Четырех Наций", сообщает Zakon.kz.

По информации RG, ближайшая игра Capitals в НХЛ должна пройти 22 февраля и 39-летний форвард намерен с пользой провести свое свободное время.

Как известно, Овечкин сейчас нацелен забить 16 голов, чтобы превзойти Уэйна Гретцки и установить новый рекорд Лиги по количеству забитых шайб. К этой минуте на счету Александра 879 голов, а у канадца – 894.

"Прилетел в Майами с женой и детьми. Здесь у меня будет небольшой тренировочный лагерь с участием человека, имени которого пока не назову, он играл в НХЛ. Давайте сделаем из этого небольшую загадку. Может быть, увидите это в моих или его социальных сетях. Это известный человек. Конечно, я буду и отдыхать. Нужно хорошо отдохнуть и много поработать, несколько дней отдохну, восстановлюсь и подготовлюсь". Александр Овечкин

Для россиянина самое главное – хорошо подготовиться ко второй половине сезона, так как его клуб сейчас лидирует в Восточной конференции с отрывом в девять очков от ближайшего конкурента.

Плюс подопечные Спенсера Карбери намерены бороться за Кубок Стэнли.

"Все догадываются же, почему мы сейчас на первой позиции. У нас есть глубина состава, что позволяет нам ротировать и менять звенья. Также помогает то, что нет серьезных травм". Александр Овечкин

Кроме капитана столичного коллектива отпуск получили и другие игроки, которые не принимают участия в турнире "Четырех наций".

Все они будут поддерживать форму самостоятельно, поскольку проведение командных тренировок в это время запрещено.

10 февраля Александр Овечкин оформил три результативные передачи в матче НХЛ против "Юты".