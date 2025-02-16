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Спорт

Александр Лукашенко с сыном обыграли сборную Минской области по хоккею

Беларусь, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2025 11:40 Фото: Instagram/alexandr__lukashenko
15 февраля команда президента Беларуси Александра Лукашенко обыграла сборную Минской области в матче Республиканской хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Команда первого президента страны нанесла поражение сборной Минской области со счетом 3:2. За команду президента Беларуси выступил сын Александра Лукашенко Николай Лукашенко, который в этой встрече сделал две результативные передачи. Решающий гол в матче был забит за 2:47 до окончания третьего периода. На трибунах команду Минской области поддерживал глава столичного региона Александр Турчин.

На данный момент команда президента Беларуси возглавляет таблицу группового этапа с 10 очками. Сборная Минской области идет следом с восемью очками. Отметим, что обе команды уже гарантировали себе участие в плей-офф.

А легендарный хоккеист Александр Овечкин показал свои тренировки с легендой НХЛ.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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