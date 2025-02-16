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Спорт

Новичок "Ман Сити" Мармуш оформил победный хет-трик за 33 минуты

Футбол Победа АПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2025 10:20 Фото: Instagram/mancity
Действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" разгромил "Ньюкасл" со счетом 4:0 благодаря хет-трику Омара Мармуша. Египетский новичок "горожан" забил три мяча в течение 33-х минут первого тайма, сообщает Zakon.kz.

Для соотечественника знаменитого вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха это первые голы за "Ман Сити". Мармуш открыл счет на 19-й минуте домашней игры с "Ньюкаслом". Он же через пять минут забил во второй раз.

А на 33-й минуте Омар оформил свой первый хет-трик за "горожан".

Это было пятая игра египтянина за чемпионов Англии после перехода из немецкого "Айнтрахта".

"Мы вспомнили, кто мы такие. Ранее в этом сезоне не могли этим похвастаться. Всегда стараемся, но иногда не получается. Очень доволен темпом и интенсивностью, которые демонстрировали в атаке. Нам нужно выигрывать эти матчи, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Должны так играть, чтобы наши болельщики возвращались домой счастливыми. Мармуш хорошо проявил себя в Германии, он качественный и быстрый игрок. Доволен тем, как он забивал. В матче с "Лейтоном" он упускал моменты, но сегодня в заключительной трети он был очень хорош". Главный тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола

Таким образом, "небесно-голубые" выиграли четыре из пяти последних матчей в рамках АПЛ. Сейчас команда Холанда набрала 44 очка и находится на четвертой позиции турнирной таблицы.

23 января Омар Мармуш перешел в "Ман Сити" из "Айнтрахта" за 75 млн евро.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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