Мбаппе оформил первый хет-трик в сезоне и принес победу "Реалу"

Прошедшей ночью в Ла Лиге прошел ряд перенесенных матчей первого тура, в одном из которых мадридский "Реал" дома разгромил "Сосьедад" со счетом 4:1 благодаря хет-трику своего лидера Килиана Мбаппе, сообщает Zakon.kz.

Французский форвард открыл счет на 40-й минуте. Еще до перерыва гости восстановили баланс усилиями Луки Сучича.

Во втором тайме забивали только "сливочные", дважды отличился Мбаппе и один раз Винисиус Жуниор. Благодаря этому разгрому королевский коллектив вышел в лидеры таблицы Ла Лиги с активом в шесть очков.

В другой игре второго тура "Валенсия" проиграла "Бетису" (0:1). Сегодня вечером "Сельта" встретится с "Осасуной", а "Барселона" дома примет "Атлетик".

Что касается Мбаппе, то он открыл счет своим голам в этом сезоне и довел копилку взятий ворот до 59 мячей за "Реал" в испанском чемпионате.

Количество его хет-триков за мадридскую дружину достигло шести, пять были оформлены в 2025 году.

К тому же королевский коллектив выиграл оба матча после возвращения Жозе Моуринью. Чуть ранее на выезде был обыгран "Эспаньол" (2:1).

"Эта хорошая команда, но особой опасности не создавали, нам было тяжело их прессинговать. Во втором тайме внесли изменения. Было важно сохранять спокойствие, потому что слепо прессинговать без ориентиров было бы тяжелее. Сохраняли концентрацию и провели второй тайм очень здорово. Не люблю говорить про отдельных футболистов, но то, что сделал Килиан Мбаппе – безумие. У нас футболисты высочайшего качества, которые хорошо играли, усердно работали и поддерживали друг друга". Жозе Моуринью

Прошедший матч также запомнился выносом на "Бернабеу" Кубка мира, который привез защитник "Реала" Кукурелья.

Он стал единственным игроком "мадридцев", кому удалось недавно поднять главный трофей ЧМ-2026 в составе сборной Испании.

Как известно, Кукурелья по ходу мундиаля официально перешел из лондонского "Челси" в "Реал".