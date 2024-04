Фоден сравнялся с Роналду по хет-трикам в истории АПЛ

Получите футболку с автографом Месси или Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Подобного достижения Фоден добился 3 апреля, когда он в составе "горожан" обыграл "Астон Виллу" – 4:1, в ходе матча 31-го тура АПЛ. В этом поединке молодой хавбек забил три мяча в ворота гостей.

Для Фила это его третий хет-трик на уровне Премьер-лиги, по этому показателю он сравнялся с такими знаменитостями, как Криштиану Роналду, Фрэнк Лэмпард и Дидье Дрогба.

3 - Phil Foden has scored his third Premier League hat-trick, aged just 23; the only players to score more hat-tricks in the competition before turning 24 are Robbie Fowler (7), Michael Owen (7), Harry Kane (6), and Erling Haaland (5). Magician. pic.twitter.com/i0yqKBof0J