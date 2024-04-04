Фоден сравнялся с Роналду по хет-трикам в истории АПЛ

23-летний полузащитник футбольного клуба "Манчестер Сити" Фил Фоден в третий раз за карьеру забил три мяча в рамках игр английского первенства. Тем самым он догнал португальца Криштиану Роналду по хет-трикам в АПЛ, сообщает Zakon.kz.

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Подобного достижения Фоден добился 3 апреля, когда он в составе "горожан" обыграл "Астон Виллу" – 4:1, в ходе матча 31-го тура АПЛ. В этом поединке молодой хавбек забил три мяча в ворота гостей.

Для Фила это его третий хет-трик на уровне Премьер-лиги, по этому показателю он сравнялся с такими знаменитостями, как Криштиану Роналду, Фрэнк Лэмпард и Дидье Дрогба.

3 - Phil Foden has scored his third Premier League hat-trick, aged just 23; the only players to score more hat-tricks in the competition before turning 24 are Robbie Fowler (7), Michael Owen (7), Harry Kane (6), and Erling Haaland (5). Magician. pic.twitter.com/i0yqKBof0J — OptaJoe (@OptaJoe) April 3, 2024

А в возрасте до 24 лет больше всех хет-триков в АПЛ оформили только Робби Фаулер и Майкл Оуэн, у них по 7.

Абсолютным рекордсменов в истории АПЛ по количеству хет-триков является аргентинец Серхио Агуэро (12).

В свою очередь клуб Фодена, "МанСити" после успеха над "Львами", продолжил серию без поражений до 24-х игр. Коллектив Хосепа Гвардиолы последний раз проигрывал как раз таки "Астон Вилле" 6 декабря со счетом 1:2 на выезде. И с того периода у "горожан" 20 побед и 4 ничьи во всех турнирах.

Тем временем, сменился лидер в турнирной таблице АПЛ, на вершину снова вернулся "Арсенал". Лондонский коллектив накануне переиграл "Лутон" – 2:0. Команда Микеля Артеты сейчас набрала прекрасный ход, сыграв всего лишь одну ничью в 10-ти последних матчах на уровне чемпионата страны.

Последнее поражение "канониры" в АПЛ потерпели 31 декабря, и после этого одержали 9 побед и одну игру с "Манчестер Сити" свели к ничье.

Прежний лидер таблицы английского чемпионата "Ливерпуль" свой матч 31-го тура сыграет вечером 4 апреля, когда примет "Шеффилд". В это же время на знаменитом стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне местный "Челси" сразится с "Манчестер Юнайтед".