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Спорт

В АПЛ появилась еще одна звезда из Египта за 75 млн евро

Футбол Игрок Ман Сити, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 15:02 Фото: Instagram/mancity
Один из грандов мирового футбола "Манчестер Сити" объявил о покупке египетского форварда Омара Мармуша у немецкого "Айнтрахта" за 75 млн евро. 25-летний футболист теперь будет прославлять свою страну в АПЛ, как его знаменитый земляк Мохамед Салах из "Ливерпуля", сообщает Zakon.kz.

23 января "горожане" распространили информацию о переходе полузащитника из "Айнтрахта". Соотечественник Мохамеда Салаха подписал контракт с "Сити" до 2029 года и будет играть под седьмым номером.

По сведениям инсайдеров, трансфер Мармуша стоил "Манчестер Сити" 75 млн евро, а его зарплата составит 10 млн евро за сезон после уплаты налогов.

За последние 17 игр в майке "Айнтрахта" Омар Мармуш забил 15 голов и занимал второе место в списке лучших бомбардиров Бундеслиги.

Здесь стоит заметить, что "небесно-голубые" до этого за одну неделю приобрели двух защитников. Состав действующих чемпионов Англии пополнили Абдукодир Хусанов ("Ланс") и Витор Рейс ("Палмейрас").

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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