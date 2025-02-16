Казахстанский футболист стал лучшим игроком на международном турнире

Фото: Белорусская федерация футбола

Белорусская федерация футбола объявила лучшего игрока матча между юношескими сборными Ирана и Казахстана до 17 лет на Кубке Развития-2025. Он состоялся в Минске, сообщает Zakon.kz.

Встреча завершилась победой казахстанских футболистов со счетом 2:0. Авторами голов стали Абылай Толеухан и Даулет Орынбасар. "Абылай Толеухан – лучший игрок матча между юношескими сборными Ирана и Казахстана. Отметим, что игрок открыл счет в поединке и вывел свою команду вперед", – сообщили в пресс-службе федерации. Следующий матч 17 февраля будет против сборной России. Ранее стало известно, что Александр Лукашенко с сыном обыграли сборную Минской области по хоккею.

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