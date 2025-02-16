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Спорт

Казахстанский футболист стал лучшим игроком на международном турнире

Казахстанский футболист стал лучшим игроком на международном турнире , фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 02:12 Фото: Белорусская федерация футбола
Белорусская федерация футбола объявила лучшего игрока матча между юношескими сборными Ирана и Казахстана до 17 лет на Кубке Развития-2025. Он состоялся в Минске, сообщает Zakon.kz.

Встреча завершилась победой казахстанских футболистов со счетом 2:0. Авторами голов стали Абылай Толеухан и Даулет Орынбасар.

"Абылай Толеухан – лучший игрок матча между юношескими сборными Ирана и Казахстана. Отметим, что игрок открыл счет в поединке и вывел свою команду вперед", – сообщили в пресс-службе федерации.

Следующий матч 17 февраля будет против сборной России.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко с сыном обыграли сборную Минской области по хоккею.

Аксинья Титова
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