Казахстанский футболист стал лучшим игроком на международном турнире
Фото: Белорусская федерация футбола
Белорусская федерация футбола объявила лучшего игрока матча между юношескими сборными Ирана и Казахстана до 17 лет на Кубке Развития-2025. Он состоялся в Минске, сообщает Zakon.kz.
Встреча завершилась победой казахстанских футболистов со счетом 2:0. Авторами голов стали Абылай Толеухан и Даулет Орынбасар.
"Абылай Толеухан – лучший игрок матча между юношескими сборными Ирана и Казахстана. Отметим, что игрок открыл счет в поединке и вывел свою команду вперед", – сообщили в пресс-службе федерации.
Следующий матч 17 февраля будет против сборной России.
Ранее стало известно, что Александр Лукашенко с сыном обыграли сборную Минской области по хоккею.
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