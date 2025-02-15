Пятое поражение подряд потерпел "Барыс" в матче КХЛ
Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" дома сыграл с тольяттинской "Ладой" в матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.
Казахстанский клуб шел на серии из четырех поражений подряд, у российского соответственно 10.
Первый период минимально остался за россиянами, а во втором за две минуты Мстислав Шипилин и Кирилл Ляпунов вывели хозяев вперед. В заключительной двадцатиминутке "Лада" выровняла положение и вырвала победу – 4:2.
"Барыс" (Астана, Казахстан) – "Лада" (Тольятти, Россия) 2:4 (0:1, 2:0, 0:3):
- 0:1 – 10:56 Михайлов (Неколенко). В равенстве
- 1:1 – 23:54 Шипилин (Сетдиков, Жафяров). В равенстве
- 2:1 – 25:28 Ляпунов (Хохлов, Антипин). В равенстве
- 2:2 – 50:39 Михайлов (Юртайкин, Неколенко). В равенстве
- 2:3 – 58:03 Ожгихин (Романов). В равенстве
- 2:4 – 58:32 Кугрышев (Алтыбармакян). В равенстве
Вратари: Бояркин 00:00-24:14, Маттссон 24:14-60:00 – Трушков.
Штраф: 2:8 (0:0, 2:2, 0:6).
17 февраля "Барыс" дома примет череповецкую "Северсталь".
Ранее сообщалось, что определился первый участник плей-офф Кубка Гагарина-2025.
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