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Спорт

Пятое поражение подряд потерпел "Барыс" в матче КХЛ

хоккей, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2025 19:51 Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" дома сыграл с тольяттинской "Ладой" в матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский клуб шел на серии из четырех поражений подряд, у российского соответственно 10.

Первый период минимально остался за россиянами, а во втором за две минуты Мстислав Шипилин и Кирилл Ляпунов вывели хозяев вперед. В заключительной двадцатиминутке "Лада" выровняла положение и вырвала победу – 4:2.


"Барыс" (Астана, Казахстан) – "Лада" (Тольятти, Россия) 2:4 (0:1, 2:0, 0:3):

  • 0:1 – 10:56 Михайлов (Неколенко). В равенстве
  • 1:1 – 23:54 Шипилин (Сетдиков, Жафяров). В равенстве
  • 2:1 – 25:28 Ляпунов (Хохлов, Антипин). В равенстве
  • 2:2 – 50:39 Михайлов (Юртайкин, Неколенко). В равенстве
  • 2:3 – 58:03 Ожгихин (Романов). В равенстве
  • 2:4 – 58:32 Кугрышев (Алтыбармакян). В равенстве

Вратари: Бояркин 00:00-24:14, Маттссон 24:14-60:00 – Трушков.

Штраф: 2:8 (0:0, 2:2, 0:6).

17 февраля "Барыс" дома примет череповецкую "Северсталь".

Ранее сообщалось, что определился первый участник плей-офф Кубка Гагарина-2025.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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