Ямаль отпраздновал юбилейный матч в составе "Барселоны" и сборной Испании

17-летний вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль отметил свой первый футбольный юбилей. В ночь на 18 февраля игрок отметил дату, когда он провел 100 матчей за "блауграну" и сборную Испании, сообщает Zakon.kz.

Одаренный футболист "сине-гранатовых" появился на поле в матче 24-го тура Ла Лиги против "Райо Вальекано".

И эта игра стала для него сотой в профессиональной карьере, которую он закончил победой родного клуба.

Из 100 матчей Ламин 83 раза надевал форму каталонского коллектива, плюс к его счету 17 выходов в составе сборной Испании.

100 - Lamine Yamal will play his 100th career game: 82 games for Barcelona and 17 for the Spanish national team (21 goals and 28 assists in his 99 appearances), and he is not yet 18 (17 years and 219 days today). Centenary. pic.twitter.com/BwAe3VMJlu — OptaJose (@OptaJose) February 17, 2025

За этот период Ямаль забил 21 гол и оформил 28 результативных передач.

В конце ноября 2024 года вингер "Барселоны" стал обладателем премии Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.

