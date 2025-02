Ямаль отпраздновал юбилейный матч в составе "Барселоны" и сборной Испании

Одаренный футболист "сине-гранатовых" появился на поле в матче 24-го тура Ла Лиги против "Райо Вальекано".

И эта игра стала для него сотой в профессиональной карьере, которую он закончил победой родного клуба.

Из 100 матчей Ламин 83 раза надевал форму каталонского коллектива, плюс к его счету 17 выходов в составе сборной Испании.

