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Спорт

Ямаль отпраздновал юбилейный матч в составе "Барселоны" и сборной Испании

Футбол 100 Матчей, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 16:12 Фото: Instagram/fcbarcelona
17-летний вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль отметил свой первый футбольный юбилей. В ночь на 18 февраля игрок отметил дату, когда он провел 100 матчей за "блауграну" и сборную Испании, сообщает Zakon.kz.

Одаренный футболист "сине-гранатовых" появился на поле в матче 24-го тура Ла Лиги против "Райо Вальекано".

И эта игра стала для него сотой в профессиональной карьере, которую он закончил победой родного клуба.

Из 100 матчей Ламин 83 раза надевал форму каталонского коллектива, плюс к его счету 17 выходов в составе сборной Испании.

За этот период Ямаль забил 21 гол и оформил 28 результативных передач.

В конце ноября 2024 года вингер "Барселоны" стал обладателем премии Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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