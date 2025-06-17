Ямаль вылетел в Бразилию для встречи с Неймаром

17-летний вингер каталонской "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль вылетел в Бразилию, чтобы провести там часть своих отпускных дней, а также встретиться с Неймаром, сообщает Zakon.kz.

Как информирует Globo, талантливый испанский футболист должен прибыть в Сан-Паулу утром 17 июня. Помимо отдыха, Ямаль запланировал встречу со звездой сборной Бразилии – Неймаром, которого считал в детстве своим главным кумиром.

"Мне было пять лет, когда впервые увидел Неймара в "Сантосе", а затем семь лет, когда в первый раз увидел его лично. Было невероятно видеть, как он играет за "Барселону". Месси тоже был невероятным, но для меня Неймар был чем-то совершенно другим. Неймар всегда был моим кумиром. Он – звезда и легенда футбола". Ламин Ямаль

Ламин летит в Южную Америку в компании своих товарищей. Получится ли у него встреча с Неймаром, будет ясно на днях.

Фото: Instagram/lamineyamal

Сам же Неймар по возвращении на Родину, где он выступает за клуб "Сантос", особо не блещет сейчас результатами.

Его все время преследуют травмы, плюс форвард часто отличается некорректным поведением на поле.

Два месяца назад Неймар получил желтую карточку за удар по лицу соперника в матче чемпионата Бразилии. Спустя время он был удален с поля за гол рукой в официальном поединке.