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17-летний Ямаль возглавил рейтинг дорогостоящих молодых футболистов мира

Футбол Самый дорогой молодой игрок , фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 17:59 Фото: Instagram/fcbarcelona
Вингер каталонской "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль признан самым дорогим игроком планеты в возрастной категории до 21 года по версии CIES, сообщает Zakon.kz.

17-летний испанец занял первое место в рейтинге ста самых дорогих футболистов мира, кто моложе 21 года. Данный список составил Международный центр спортивных исследований (CIES). Талантливого игрока "Барселоны" ныне оценивают в 180,9 млн евро.

"Ценник" еще трех молодых футболистов светится за пределами 100 млн евро: Алехандро Гарначо ("Манчестер Юнайтед") – 114,8 млн, Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ) – 109 млн и Савио Морейра ("Манчестер Сити") – 101 млн.

Футбол Дорогие Игроки , фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 17:59

Фото: Instagram/GARNACHO7

В топ-10 дорогостоящих талантов мира вошли еще ряд известных имен: Жоау Невеш (ПСЖ) – 99,8 млн, Эндрик ("Реал") – 97,7 млн, Рико Льюис ("Манчестер Сити") – 87,2 млн, Арда Гюлер ("Реал") – 76,7 млн, Кобби Майну ("Манчестер Юнайтед") – 74,8 млн и Кенан Йылдыз ("Ювентус") – 72,3 млн. 

Звезда Ламина Ямаля очень сильно засверкала на прошедшем Евро-2024 в Германии, где он получил приз лучшего молодого игрока турнира.

А затем он взорвал трансферный рынок своей рекордной ценой.

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