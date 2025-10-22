Наставник "Барселоны" Флик дисквалифицирован на матч с "Реалом"
Как известно, главный тренер "блауграны" на днях получил красную карточку в поединке испанского чемпионата с "Жироной" из-за несогласия с судейскими решениями.
По сведениям издания As, каталонский коллектив сразу сделал попытку обжаловать дисквалификацию немецкого специалиста.
Однако футбольные функционеры были неумолимы и не простили действия Флика.
"Просьба об отмене двух желтых карточек, которая является предметом данной апелляции, была отклонена, и, следовательно, дисциплинарные последствия, вытекающие из удаления Ханс-Дитера Флика, в виде дисквалификации на один матч, остаются в силе".Заявление RFEF
Исходя из этого заключения, рулевой "сине-гранатовых" не поможет своим подопечным в очень важном матче против "Реала", который запланирован на 26 октября.
Однако действующий чемпион Испании не хочет сдаваться и попытается отстоять права своего тренера еще один раз до начала "Эль-класико".
В ночь на 22 октября команда Флика в рамках игр третьего тура Лиги чемпионов УЕФА дома разгромила греческий "Олимпиакос" – 6:1.