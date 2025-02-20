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Спорт

Тренер "Барыса" высказался об исходе "сражения" с "Северсталью"

Тренер &quot;Барыса&quot; высказался об исходе с &quot;Северсталью&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 02:59 Фото: Instagram/barys_official
Главный тренер "Барыса" Галым Мамбеталиев прокомментировал крупное поражение от "Северстали" (2:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает Zakon.kz.

Астанчане потерпели седьмое поражение подряд и сейчас занимают последнее место в Восточной конференции.

Фото: hcbarys.kz

"Не хватило той концентрации, которая должна была быть. Допускали потери, из-за них получали контратаки. Не сказать, что не было желания, старались. Где-то нужно было попроще сыграть, начали выдумывать, где-то не выводили шайбу, начались потери. И такое надо пережить в играх. Да, ребята злятся, в том числе друг на друга, пришлось поговорить, что нужно пройти через это, собраться. Собрались на третий период, завершили его со счетом 1:1, были моменты, могли еще забивать", – сказал Мамбеталиев.

"Северсталь" благодаря победе над "Барысом" переместилась с шестой позиции в Западной конференции на четвертую.

Ранее сообщалось, что клуб экс-игроков сборной Казахстана стал четвертым участником плей-офф КХЛ.

Аксинья Титова
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