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Спорт

Бетербиев и Бивол провели битву взглядов перед реваншем

Бетербиев и Бивол провели битву взглядов перед реваншем, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 06:12 Фото: Instagram/bivol_d
Российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол встретились лицом к лицу после пресс-конференции, посвященной реваншу, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде, сообщает Zakon.kz.

Бетербиев будет защищать чемпионские пояса в повторном бою с Биволом в Саудовской Аравии.

"Мое послание всему миру? Не пропускайте наш бой, это будет хороший поединок", – сказал Бетербиев на пресс-конференции.

В ответ на это Бивол поблагодарил Бетербиева:

"Спасибо Бетербиеву, что дал мне рематч. Я намерен выйти на ринг и стать победителем. Все спортсмены всегда хотят побеждать, мы азартны. Я не был победителем в прошлый раз, но хочу пойти и кое-что изменить", – произнес Бивол.

Предыдущий бой между боксерами состоялся 12 октября прошлого года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Артура.

Ранее стало известно, что бой Шавката Рахмонова за титул чемпиона UFC забрал Маддалена.

Аксинья Титова
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