ФК "Кайрат" открывает сезон сериями матчей против чемпионов Казахстана

Действующего чемпиона Казахстана по футболу – алматинский "Кайрат" – на старте нынешнего сезона ждет очень серьезный экзамен в лице сразу трех грозных соперников, сообщает Zakon.kz.

Как уже известно, 22 февраля в Астане стартует казахстанский футбольный сезон матчем за Суперкубок страны, где победитель КПЛ-2024 "Кайрат" встречается с "Актобе", обладателем Кубка республики прошлого года.

Нельзя забывать, что западноказахстанцы являются пятикратными чемпионами республики и три раза брали Суперкубок.

Далее в порядке очередности "Кайрату" выпадает "Астана", но уже в рамках поединка первого круга КПЛ-2025. Алматинцы сыграют с 7-кратными чемпионами страны на "Астана-Арене" 1 или 2 марта.

Фото: Instagram/fca.astana

А уже через неделю (8-9 марта) в ходе игр 2-го тура Премьер-лиги "Кайрат" примет на Центральном стадионе "Ордабасы", лучшую команду Казахстана сезона-2023.

В этих трех матчах с топовыми командами страны будет видна предварительная готовность чемпиона Казахстана к будущим серьезным турнирам, которые будут на протяжении всего сезона.

16 февраля ФК "Кайрат" представил свою мужскую и женскую команды на новый сезон.